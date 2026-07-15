Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

Dat Remco Evenepoel een voorliefde heeft voor voetbal is alom geweten. Onze landgenoot was in zijn jeugd zelf een begenadigd voetballer bij onder meer RSC Anderlecht en PSV. Hij volgt de sport op de voet, maar werd tijdens het WK getreiterd door Kévin Vauquelin. Die krijgt nu lik op stuk.

De Rode Duivels verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje en zagen hun WK-avontuur zo ten einde komen. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) liet de kans niet liggen om Remco Evenepoel na de uitschakeling te treiteren.

Vauquelin plaagt Evenepoel

"Ze hebben verloren gisterenavond. Er zijn geen Belgen meer op het WK", wierp Vauquelin Evenepoel en Red Bull-ploegmaat Maxim Van Gils toe in het peloton. Die uitspraak is nu in het gezicht ontploft van de Fransman.

Frankrijk verloor gisteren in de halve finales kansloos van Spanje met 2-0. Les Bleus presteerden ondermaats en mogen hun WK-droom opbergen. "Ja, klopt", vertelde Vauquelin voor de start van de elfde rit bij Sporza.

Vauquelin heeft goed gelachen

"Toen ik te horen kreeg dat de Belgische televisiezender me wilde spreken, voelde ik al aan dat jullie me zouden plagen. Maar het was een grapje, hé", verduidelijkt hij. "Met Remco heb ik echt goed gelachen."

"We hebben een goeie en vriendschappelijke verstandhouding, de Belgen en de Fransen. Of ik me nu zal verstoppen voor Remco? Ik zal hem wel tegen het lijf lopen."





😅 A bit of banter from Kévin Vauquelin! ⚽



😅 Session chambrage par Kévin Vauquelin ! ⚽#TDF2026 pic.twitter.com/h2IUosWA0z — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026