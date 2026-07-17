Tour LIVE: Evenepoel verwacht geen Pogacar-show en gele man ziet kans voor Wellens, nieuwe opgever bekend

Op naar een volgende Pogacar-show in de Tour de France? Remco Evenepoel durft toch eens het tegenovergestelde verwachten en Pogacar zelf ziet mogelijk zelfs een kans voor ploegmaat Tim Wellens. We volgen het op de voet.

In het flashinterview na de twaalfde rit omschreef Pogacar etappe nummer dertien reeds als een vreemde rit. We kunnen hem moeilijk ongelijk geven. Na het vertrek in Dole volgen ongeveer 150 volledig vlakke kilometers. Daarna is er de Col des Croix, een col van derde categorie, en de befaamde Ballon d'Alsace, een col van eerste categorie.

Op de top van de Ballon d'Alsace is het nog zo'n dertig kilometer tot aan de aankomst en volgt er dus nog een afdaling. Met 205,8 kilometer voor de boeg tot aan de finish in Belfort is het de langste rit van deze Tour. In theorie zou Pogacar net als bij zijn vorige ritzege kunnen aanvallen kort voor de top van de slotklim, om dan de kloof uit te diepen.

🚴 Stage 13 / Étape 13 🚴



🚩 Dole

🏁 Belfort

📏 205,8 km

⏰ 13:00 CEST > 17:59 CEST

⛰ 1x1️⃣, 1x3️⃣#TDF2026



🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/ujEJeOuP0x — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Bij Sporza blijkt dat Evenepoel zo'n scenario niet meteen verwacht. ''Tot aan de klimmen is het best een vlakke rit. Voor de rest is het niet heel spectaculair'', is Evenepoel niet onder de indruk van het parcours. ''Door de opeenstapeling van de bergritten begint de Tour nu echt, al zit er na 12 ritten ook al veel vermoeidheid in de benen.''

Zelf lijkt hij dus ook van plan om zich behoorlijk rustig te houden. ''Het is niet heel belangrijk om vandaag iets te doen'', verkondigt hij bij VTM NIEUWS. ''Ze voorspellen onweer in de laatste twee uur van de koers. Het is niet de zaak om over de limiet te gaan met de risico's en gek te doen'', aldus de man die uitstekend kan dalen.



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Frits Biesterbos leaves Tour de France ahead of Stage 13 🚴🏻‍♂️



One of our #TDF2026 debutants won’t take part in today’s stage, get more information on our website 👇🏻



🇬🇧🔗https://t.co/JLdbHXvZ3L

🇳🇱🔗https://t.co/vNu7ReB9i8 pic.twitter.com/TIfFL6d4R2 — Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) July 17, 2026

Pogacar bevestigt bij Sporza dat hij geen aanval plant. ''Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk energie sparen voor de volgende dagen. Als Wellens, McNulty of Großschartner vanuit de vlucht voor de ritzege kunnen gaan zonder te veel energie te verspillen, is dat ook goed.'' De Tour gaat overigens verder zonder Biesterbos van Picnic PostNL: hij kwam niet meer aan de start.