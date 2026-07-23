Krijgen we toch nog spanning? Stevige opdoffer dreigt voor Tadej Pogacar

Tadej Pogar zit nog steeds comfortabel in het geel in de Tour de France, maar het Sloveense fenomeen botste in rit 15 en in de tijdrit op een uitmuntende Remco Evenepoel. Zelf blijft Pogacar op zijn hoede in de slotweek, waarin er plotes een vraagteken staat achter een belangrijke ploegmaat.

Pogacar heeft nog steeds een voorsprong van 4 minuten en 32 seconden op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Toch rekent de kopman van UAE Team Emirates-XRG zich nog niet rijk. "De voorsprong is mooi, maar je weet nooit wat er kan gebeuren. We hebben nog een stevige week te gaan, het is nog niet voorbij", klonk het na de tijdrit in het flashinterview.

Yates zag af als de beesten

Pogacar zal dus bij de pinken zijn en zal zijn ploeg mogelijk nog eens stevig aan het werk zetten. Maar geldt dat ook voor Adam Yates? De Brit beleefde tijdens de zeventiende etappe namelijk een helse dag. "Adam was gisteren ziek", verklaarde Pogacar achteraf in het flashinterview. "'s Ochtends en tijdens de dag voelde hij zich ziek. Hij heeft afgezien als de beesten."

"Vandaag in de ochtend leek hij veel beter. Hij at goed en zo. Maar als je een slechte dag hebt zoals hij gisteren, dan betaal je daar de dag erna de tol voor. Ik hoop dat hij niet te diep is gegaan en dat hij zich morgen beter zal voelen."

Yates kwam samen met Tim Wellens binnen

Yates kwam uiteindelijk, samen met Tim Wellens, als 162e binnen op 26 minuten en 36 seconden van winnaar Jasper Philipsen. De Brit is een belangrijke schakel in de klimtrein van Pogacar en is vijftiende in het algemeen klassement.





Als Pogacar hem verliest, zou dat een opdoffer zijn, maar de klimtrein van UAE is voldoende gestoffeerd om niet meer in de problemen te komen. Bovendien is de voorsprong op Evenepoel ook meer dan ruim genoeg om op beide oren te kunnen slapen. Het is afwachten of Yates vandaag aan de start verschijnt voor de rit van Voiron naar Orcières-Merlette.