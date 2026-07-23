De Cauwer ziet verschrikkelijk dilemma met Van der Poel: "Als er een keuze gemaakt moet worden ..."

De kop is eraf voor Jasper Philipsen in deze Tour de France. Onze landgenoot won de rit met aankomst in Voiron na schitterend voorbereidend werk van Mathieu van der Poel. De zege levert Alpecin-Premier Tech meteen een stevig dilemma op.

Door de overwinning in Voiron komt Philipsen opnieuw vol in beeld voor de groene trui. De Vlam van Ham begon de rit met 31 punten achterstand op Mads Pedersen, de leider in het puntenklassement, maar knabbelde aan die kloof.

Welke kaart trekt Alpecin-Premier Tech?

Aan de tussensprint maakte Pedersen het verschil eerst groter (47 punten), maar aan de meet bracht een sterke Philipsen de kloof terug tot een schamele zeven punten. Het is razend spannend. De laatste etappe in Parijs zou weleens beslissend kunnen zijn. Philipsen kan er volop op de ritwinst mikken, maar ook Mathieu van der Poel maakt er door zijn profiel en de drie passages op Montmartre een goede kans.

Journalist Christophe Vandegoor ziet door de spannende strijd om het groen een potentieel probleem opduiken. "Mogelijk zitten ze bij Alpecin-Premier Tech straks met een duivels dilemma voor de slotrit in Parijs. Trekken ze de kaart van Philipsen of toch die van Mathieu van der Poel?", vraagt hij zich af bij Sporza.

Van der Poel is een grotere zekerheid volgens De Cauwer

"Van der Poel is misschien wel naar de Tour gekomen specifiek voor die rit", pikt José De Cauwer in. Hij denkt dat de Nederlander een klein streepje voor heeft. "Als er een keuze gemaakt moet worden tussen Van der Poel en het groen ... Laat ons zeggen dat een zege voor Van der Poel een grotere zekerheid is dan het groen voor Philipsen. Het lijkt mij dat ze dan voor Van der Poel zullen kiezen."

Al zal de groene trui blijven meespelen in de hoofden van de gebroeders Roodhooft. "Als het op dat moment nog mogelijk is om het groen te pakken, dan acht ik de kans groot dat ze dat ook effectief zullen doen."



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Alpecin-Premier Tec heeft zich zo plots in een luxepositie gemanoeuvreerd. De ploeg van Philipsen en Van der Poel pakte met beide renners al een rit in deze Tour en mag in Parijs dromen van een derde triomf. Maar met wie?