Adrie van der Poel duidelijk over beslissend Tourmoment: "Onreglementair"

Jasper Philipsen pakte woensdag zijn eerste ritzege in deze Tour en knokte zich zo terug in de strijd om de groene trui. Adrie van der Poel denkt echter dat het puntenklassement al beslist is. Op onreglementaire wijze dan nog.

Adrie van der Poel zag hoe zoon Mathieu Philipsen perfect afzette en hoe de Belg het daarna dominant afmaakte. De Vlam van Ham klokt zo voorlopig af op 445 punten in de strijd om het groen. Dat zijn er zeven minder dan Mads Pedersen. Het is dus nog mogelijk, maar niet volgens Van der Poel.

Een onreglementaire sprint

"Pedersen heeft de strijd beslist in een onreglementaire sprint", vertelt Van der Poel aan Wieler Revue. De Deen week bij een tussensprint stevig van zijn lijn af. "Mads die op de loop gaat met het hele peloton, met Philipsen, met Girmay. En er gewoon vanaf komt met een waarschuwing."

Zonder bombarie

Alpecin-Premier Tech maakte achteraf geen misbaar. "Ik bedoel, we willen allemaal dat het consequent is en dan zijn dat soort dingetjes er niet. Maar uiteindelijk hebben ze daar bij ons geen bombarie over gemaakt. En we hebben gezegd, we gaan vol voor een ritzege. Met dit als resultaat."

Philipsen kreeg al heel wat kritiek – wat scherpe reacties opleverde van Tom Boonen en Dirk De Wolf – en verloste zichzelf. In de slotetappe ligt er nog een kans op ritwinst en het groen, al zal Alpecin-Premier Tech een moeilijke keuze moeten maken. Nog voldoende zaken om naar uit te kijken in deze Tour dus.