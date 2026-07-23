Groot onbegrip aan de tafel van Vive le Vélo: "Sommige mensen zijn stekezot"

Jasper Philipsen boekt woensdag een emotionele zege. Onze landgenoot gaf achteraf aan dat hij de afgelopen tijd heel wat negatieve reacties had gekregen en daarom Instagram had verwijderd. In Vive le Vélo kwam het onderwerp uitgebreid aan bod.

"Mentaal was het een rollercoaster. Ik heb Instagram verwijderd en heb geprobeerd om met mijn teamgenoten in de bubbel te blijven", verklaarde Philipsen na zijn zege bij Sporza. De spurtbom van Alpecin-Premier Tech liep leeg na 2,5 weken van frustratie en heel wat negatieve commentaar online.

Stijn Steels spreekt van een schande

Stijn Steels mocht woensdagavond aansluiten bij Vive le Vélo. De ploegleider van AG Insurance-Soudal sprak er openlijk over de moeilijke kwestie. "Sommige mensen zijn stekezot", vertelde hij. "Anonieme accounts zouden sowieso verboden moeten worden. Als atleet kun je er niet veel tegen doen, maar je pakt elke kritiek mee en dat is een schande."

Ook Jules Hesters kreeg ermee te maken

Wielrenner Jules Hesters werd al persoonlijk slachtoffer van online kritiek. "Ik heb al eens een privébericht gekregen van een anoniem account, nadat ik gediskwalificeerd was tijdens een meeting op de piste. Hij schreef dat ik een klootzak was en dat soort dingen. Waarom zou je zoiets doen? Ik zit al in de put omdat het gebeurd is."

Hesters geeft aan dat de kritiek niet alleen het mentale welzijn beïnvloedt, maar ook het herstel, omdat een renner erdoor ligt te piekeren.

Je probeert je mensen te beschermen

Volgens Steels is Instagram verwijderen niet echt een oplossing, omdat een persoon toch op de hoogte wil blijven van wat er in de wereld gebeurt wanneer hij of zij op de bus of in zijn hotelmaker zit. "Toch probeer je je mensen er op een of andere manier tegen te beschermen", zegt hij.



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De reactie van Philipsen na zijn ritzege en de getuigenissen in Vive le Vélo tonen aan dat we onvoldoende stilstaan bij de impact van online kritiek op atleten. Ze staan onder immense druk om te presteren en krijgen vanuit alle kanten kritiek als het niet goed gaat. Dat heeft onvermijdelijk weerslag, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.