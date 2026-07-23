Jasper Stuyven baalt als een stekker: "Dat was misschien beter geweest ..."

Jasper Stuyven verrichte deze Tour al uitstekend werk in dienst van Tim Merlier, maar woendag ging hij zelf zijn kans. De Leuvenaar hield vanuit de vlucht lang stand, maar werd op 3,5 kilometer van de streep dan toch ingelopen. Hij verwijt zichzelf niets.

Stuyven voelde zich duidelijk goed en besloot om het net na de tussensprint in het slot alleen weg te springen. Hij pakte meteen een mooie kloof en hield goed stand, maar de snelheid werd achter hem stevig opgevoerd. Op 3,5 kilometer van de streep was onze landgenoot eraan voor de moeite.

Stuyven zou een overwinning verdiend gevonden hebben

"Uiteraard ben ik ontgoocheld. Ik mis geen enkele move vandaag, schuif altijd op de juiste momenten mee", deed Stuyven zijn verhaal bij Sporza. "Daarvoor had ik ook al een deel van mijn werk gedaan in het groepje met Pedersen. Het was meer dan verdiend geweest als ik had gewonnen."

"Er was constante druk van achteruit, ik moest niet wachten tot die groep zou terugkeren om te sprinten. Ik heb gedaan wat ik moest doen", vindt hij.

Stuyven gaf alles

Met wat steun had hij meer kans gemaakt, denkt hij. "Het was misschien beter geweest als Kwiatkowski nog was meegesprongen. Dan waren we met zijn tweeën geweest. Maar ik heb alles gegeven, heb goed ingedeeld en viel nooit echt stil. Maar die groep kwam met veel meer snelheid en frissere benen."

In de absolute slotfase was er nog een klimmetje. Stuyven geeft aan dat hij er toen nog altijd stevig in geloofde. Hij had aan de voet nog altijd 25 seconden, maar mispakte zich wel aan de grootte van de groep achter hem. Hij dacht dat hij met een voorsprong van 15 seconden op de top zegezeker was, maar het mocht niet zijn.





Stuuven blijft zo azen op zijn allereerste ritzege in de Tour de France. In de grote rondes zit hij momenteel aan één rit in de Vuelta van 2015. In 2021 werd ook al eens tweede in een rit in de Tour.