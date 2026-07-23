UCI komt met opmerkelijk statement na nachtelijke dopingcontroles Vingegaard en Pogacar

De nachtelijke dopingscontroles van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar deden heel wat stof opwaaien in deze Tour. Enkele dagen later stuurt de Internationale Wielerunie (UCI) een statement de wereld in.

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar werden zondagnacht uit hun bed gehaald voor een dopingcontrole. Bij de Deen gebeurde dat om 2 uur. Pogacar werd om 5 uur uit bed gelicht.

Het incident deed heel wat stof opwaaien door het vroege uur waarop de (toenmalige) nummer één en twee gecontroleerd werden. Ook het feit dat toen enkel de eerste twee in het algemene klassement gecontroleerd werden, leverde onbegrip op. De UCI liet de zaken even rusten, maar is nu toch naar buiten gekomen met een statement.

Een reactie op het statement van CPA

De Internationale Wielerunie wilde vooral reageren op het statement van wielervakbond CPA, waarin onder meer gepleit wordt voor een dopingstrijd "die steeds doeltreffender, gerichter en efficiënter wordt in het opsporen van echte valsspelers".

Een uitzonderlijke maatregel voor gerechtvaardigde omstandigheden

De UCI herhaalt in zijn statement dat de strijd tegen doping een absolute prioriteit is. Het legt uit dat de controles van Vingegaard en Pogacar uitzonderingen zijn.

"De UCI erkent dat nachtelijke controles de rust en het herstel van de renners kunnen verstoren, en wil nogmaals benadrukken dat het uitvoeren van dergelijke controles buiten de normale uren een uitzonderlijke maatregel blijft, die voorbehouden is aan beperkte en gerechtvaardigde omstandigheden."





De UCI steunt het International Testing Agency

"Hoewel de UCI zich volledig bewust is van hoe belastend een dergelijke maatregel voor de renners is, benadrukt zij niettemin dat deze controles een hoger belang dienen: de strijd tegen doping."

De UCI legt haar antidopingprogramma sinds 2021 in handen van het ITA (International Testing Agency). Het zal dat ook blijven doen.

"De UCI zal de ITA blijven steunen bij het uitvoeren van haar taak, met volledige respect voor haar onafhankelijkheid, in het belang van een schonere en geloofwaardigere wielersport."

Het volledige statement van de UCI: