🎥 Cofidis-renner ontsnapt aan een drama tijdens roekeloze afdaling: "Don't try this at home"

De Duitse wielrenner Marco Mathis heeft zijn excuses aangeboden voor een incident van enkele dagen geleden. De renner van Cofidis was op pad met zijn trainingsmakker Rick Zabel en kwam erg goed weg toen hij met een ultieme reactie een auto uit de tegenovergestelde richting kon ontwijken.

Cofidis-renner Marco Mathis maakte enkele dagen geleden samen met zijn landgenoot Rick Zabel een trainingstochtje in Mallorca. De zoon van wielerlegende Erik Zabel filmde zijn trainingsmakker die de risico's niet schuwde tijdens een afdaling. De Duitser vloog door een blinde bocht terwijl er een auto uit de tegenovergestelde richting kwam. De renner kon de auto nipt ontwijken. Zabel postte het filmpje online, met daarbij de tekst: "Don’t try this at home."

Mathis kreeg enkele negatieve reacties via de sociale media en kwam intussen met een reactie: "Ik gebruikte de volledige rechterkant van de weg, en het zag er dichter uit dan het was. Maar ik wil toch mijn excuses aanbieden aan de chauffeur, die mogelijk geschrokken is. Ik wil jullie ook aanraden om niet te veel risico’s te nemen op training."