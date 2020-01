Deceuninck-Quick Step maakt selectie voor de Tour Down Under openbaar: Nieuwkomer Bennett grote kopman

Met het Australisch kampioenschap tijdrijden is het wielerseizoen anno 2020 eigenlijk alweer begonnen. Met de Tour Down Under komt de eerste rittenkoers in de World Tour ook alweer dichterbij.

Deceuninck-Quick Step liet eerder al weten welke renners aan de start staan van de Race Torquay (30 januari) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 februari) en maakte nu ook officieel dat diezelfde renners ook de Tour Down Under zullen rijden. De Ierse topsprinter Sam Bennett is de kopman van het team en hij krijgt zijn vaste sprintloods Shane Archbold mee. Verder staan ook Iljo Keisse, Michael Morkov, Dries Devenyns, Mattia Cattaneo en Joao Almeida aan de start. Devenyns deed het in het verleden al uitstekend in de Tour Down Under, hij einidigde in 2018 nog als vijfde in het eindklassement.