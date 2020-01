Toon Aerts plaatst zich niet bij de topfavorieten: "Ik zit misschien een beetje in hetzelfde schuitje als Van Aert"

Toon Aerts is de man die zondag zijn Belgische titel gaat verdedigen. De vraag is alleen: kan dat dan met die gebroken ribben? Aerts geeft aan zeker te kunnen starten, maar weet zelf ook niet exact hoe ver hij kan komen. Hij plaatst zichzelf dan ook net onder de topfavorieten.

"Of ik goed genoeg ben voor het podium of de titel, kan ik niet inschatten. Ik ben in elk geval goed genoeg om te koersen", kondigt Aerts aan bij Sporza. Indien er geen medaille in zit, hoeft dat ook geen ramp te zijn. "Misschien is het BK dan een wedstrijd die geldt als opbouw richting de crossen die me nog resten dit seizoen."

DRUK BIJ PAUWELS SAUZEN-BINGOAL

Aerts legt de druk vooral in het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal. Volgens de titelverdediger komen alle favorieten uit die ploeg. "Ik behoor zeker niet tot de 3 à 4 topfavorieten. Die favorieten zijn Iserbyt, Sweeck, Vanthourenhout."

En wat met Wout van Aert? "Ik zit misschien een klein beetje in hetzelfde schuitje als Van Aert. Van Aert zal ook wel met een paar vraagtekens aan de start staan. Hij is echt al goed op dreef. Maar dat competitieritme van een heel seizoen heeft hij niet. Van Aert is wel een renner met klasse die er zich kan tussen zetten."