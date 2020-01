Jelle Vanendert kijkt bij Wallonie-Bruxelles uit naar het nieuwe seizoen: "Alles op de Waalse klassiekers"

Na elf seizoenen Lotto-Soudal maakte Jelle Vanendert in de herfst de overstap naar het ProContinentale Wallonie-Bruxelles. Vanendert is intussen 34, maar blijft ambitieus.

Jelle Vanendert tekende een contract voor twee seizoenen bij Lotto-Soudal en hoopt opnieuw te presteren in de Waalse klassiekers: "Ik reed twaalf jaar in de WorldTour dus ik denk dat ik mijn team wel wat kan bijbrengen", vertelde Vanendert bij Het Nieuwsblad. "Ik voelde me aangetrokken door het project van Christophe Brandt en ik ben blij met deze kans."

Vanendert hoopt om opnieuw te presteren in de Ardennenklassiekers. In 2018 eindigde hij in de Waalse Pijl nog als derde op de Muur van Huy. Verder deed de Limburger het ook een aantal keer erg goed in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Vanendert start zijn seizoen in Saoedi-Arabië en rijdt nadien ook nog in Oman. Het zou ook kunnen dat Vanendert aan de start verschijnt van de Ronde van Vlaanderen in april.