Emanuel Buchmann troeft Valverde af en boekt knappe overwinning in Mallorca

Emanuel Buchmann heeft een knappe overwinning geboekt. De Duitser was de sterkste in de Trofeo Serra de Tramuntana. Het is de tweede wedstrijd in een serie van vier in Mallorca. Gisteren won Matteo Moschetti de eerste wedstrijd. Er bestaat geen klassement, dus de wedstrijden zijn afzonderlijk.

Emanuel Buchmann was vandaag de sterkste in Mallorca. Hij kwam alleen aan. Valverde werd tweede voor Gregor Mühlberger, een ploegmaat van Buchmann bij Bora-Hansgrohe. Het is de eerste overwinning van Buchmann dit seizoen. De voorbije drie edities werden gewonnen door Tim Wellens, maar hij was er niet bij vandaag. Emanuel Buchmann werd vorig seizoen vierde in de Tour de France en hoopt dit seizoen op het podium te eindigen.