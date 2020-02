Thibau Nys na goud bij beloften: "Een hele week gedroomd van een volledig Belgisch podium"

Thibau Nys kroonde zich zondag tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Met Lennert Belmans en Emiel Verstrynge mochten nog twee Belgen mee op het podium.

"Ik kan het niet geloven", vertelde Thibau na afloop voor de microfoon van Sporza. "Ik heb hier echt geen woorden voor."

"Ik wist dat mijn vorm goed was, maar op dit parcours was ik niet zeker van mijn zaak. Halfweg sloeg ik een gat en daarna heb ik mijn eigen ding gedaan.”

“Natuurlijk voelde ik druk: ik heb dit seizoen zowat alles gewonnen en dan ben je automatisch favoriet. Op dit parcours wint de sterkste renner en vandaag was ik dat. We hebben een hele week gedroomd van een volledig Belgisch podium. Dit is fantastisch.”