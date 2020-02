Gilbert stelt teleur in Valencia: "Niet verwacht dat slotklim zo lastig zou zijn"

Philippe Gilbert was donderdag één van de favorieten voor ritwinst in de tweede etappe van de Ronde van Valencia. De aanwinst van Lotto-Soudal stelde echter teleur.

De 37-jarige Belg eindigde uiteindelijk op 48 seconden van winnaar Tadej Pogacar. Hij voelde zich onderweg nochtans goed, want hij zette zijn ploegmaats aan het werk om de vroege vlucht te neutraliseren.

"We hebben alles gedaan om de vluchters bij te benen", vertelde Gilbert achteraf. "Maar de laatste klim bleek lastiger dan gedacht.”

“Ik had op beter gehoopt, maar een goed resultaat zat er niet in. Gelukkig is dit nog maar het begin van het seizoen. Ik mag niet te hard ontgoocheld zijn."