🎥 Campenaerts na aanval in UAE Tour: "Chance for failure 99,9 procent"

Caleb Ewan won maandag de tweede rit in de UAE Tour gewonnen. Victor Campenaerts trok even in het offensief, maar wist geen stand te houden.

Campenaerts probeerde het peloton te verrassen door samen met Nicola Conci weg te rijden, maar het duo werd op drie kilometer van de streep gegrepen.

De werelduurrecordhouder kon er achteraf best om lachen en had het over een wanhoopspoging. Al weet je het met hem natuurlijk maar nooit en niet geschoten is altijd mis.