🎥 Lefevere mengt zich in discussie over staat van de wegen in Ruta del Sol: "Stuur bedankje naar de UCI"

Om een ongezouten mening zit Patrick Lefevere nooit verlegen, zeker niet wanneer het gaat om de organisatie van wedstrijden. Vaak is de veilgheid dan een hot item, in de Ruta del Sol hadden ze echter andere katten te gezelen.

Bij sommige deelnemers was er nogal wat wrevel over de parcoursen die ze voorgeschoteld kregen en dan vooral over de staat van de wegen. Die was niet overal wat je mag verwachten. Paul Martens van Jumbo-Visma vond het er in de afsluitende tijdrit toch wat over gaan.

"Ploegen en sponsoren investeren veel in tijdritten. En dan kom je naar een koers en krijg je dit", schrijft de Duitser bij een filmpje op Twitter. "En voeg dat toe aan wat we al gekregen hadden de voorbije dagen..." Met de hashtag CPA laat Martens vermoeden dat de rennersvakbond hier tegen moest optreden.

Patrick Lefevere staat eveneens bekend als een criticaster van CPA. Volgens hem is ook de UCI in dit geval niet zonder schuld. "Stuur een bedankje naar de UCI, Paul", richt de sterke man van Deceuninck-Quick.Step zich tot de renner van Jumbo-Visma.