Anna van der Breggen komt met ritzege én eindzege uit eerste rittenkoers van 2020

Anna van der Breggen is steevast één van de toppers uit het damespeloton en dat zal dit jaar niet anders zijn. Toch niet als we op haar eerste wedstrijddagen af moeten gaan. Van der Breggen won in de Ronde van Valencia een rit en het klassement.

Deze vierdaagse in Spanje was de eerste wedstrijd voor Van der Breggen in het nieuwe seizoen. In de tweede etappe met aankomst in Finestrat sloeg ze al haar slag. Van der Breggen soleerde knap naar de overwinning. Enkel eerste achtervolgsters Vollering en Koppenburg konden de schade enigszins beperken. MEER DAN HALVE MINUUT OVERSCHOT Weliswaar onvoldoende om Van der Breggen nog van de eindzege te houden. De renster van Boels-Dolmans is de eindwinnares van de Ronde van Valencia, met 35 seconden voorsprong op de Duitse Koppenburg en een bonus van een minuut en zeven seconden op de Nederlandse Vollering. Daarnaast zat er in het bergklassement ook nog een derde plaats in voor Van der Breggen. De Spaanse Ane Santesteban nam de bergtrui mee naar huis.