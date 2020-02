Caleb Ewan is de sterkste in de tweede rit in de UAE Tour

Caleb Ewan heeft de tweede rit in de UAE Tour gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Victor Campenaerts toonde zich met een aanval, maar op drie kilometer van de streep werd hij gegrepen.

Het werd een interessante etappe in de UAE Tour, want echt vlak was het niet en de finish lag op een heuvel van 600 meter. Niet echt iets voor een sprinter dus, maar Caleb Ewan trok wel aan het langste eind. Hij was sneller dan Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

In het slot probeerde Victor Campenaerts nog met Nicola Conci weg te rijden, maar op drie kilometer van de streep werden ze gegrepen door het peloton. Voor Froome was deze rit iets te zwaar, want op het einde moest hij het peloton laten gaan.