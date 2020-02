Dylan Teuns trekt als één van de topfavorieten naar de Omloop

Wat zal hem dat deugd gedaan hebben, die zege in de afsluitende tijdrit in de Ruta del Sol. Na al die ereplaatsen op eerdere wedstrijddagen wil een mens ook wel eens winnen. Het is niet uitgesloten dat Teuns dat ook zaterdag doet in de Omloop Het Nieuwsblad.

Teuns had zijn uitstekende vorm al meermaals gedemonstreerd dit seizoen, echter telkens op lastige klimmetjes, helemaal zijn terrein. Ook al verliep de tijdrit ook over een uitdagend parcours, een chronorit winnen leek niet meteen aan Teuns besteed. Hij deed het toch. Een teken dat zijn conditie zo goed is dat hij zo op meerdere terreinen kan scoren, zolang hij er zijn zinnen heeft opgezet.

Dus moet dat ook in de Omloop lukken. Nochtans meer een koers voor duwers, niet voor renners met het smalle gestel van een Dylan Teuns. Zijn vijfde plaats van vorig jaar heeft hem het besef gegeven dat ook in zulke koersen een resultaat mogelijk is. Het heeft zijn motivatie voor het openingsweekend aangewakkerd. Teuns gaf al eerder aan dat de Omloop een doel is.

PLANCHE DES BELLES FILLES

Winnaar op La Planche des Belles Filles en kandidaat-winnaar in de Omloop. Een ietwat vreemde combinatie, maar Teuns komt er wel mee weg. Er moet tijdens de winter enorm goed gewerkt zijn. Van in de eerste dagen van de Ronde van Valencia bleek zo'n goede basis gelegd dat een sterk seizoensbegin om de hoek loerde.

Eens te meer: het is één ding om dat te doen op geliefkoosde parcoursen, dat maakt het nog niet evident om grenzen te verleggen. Dat is wat Teuns wel doet. Zo won hij in de voorlaatste rit in de Ruta del Sol ook een spurt van een groepje van elf.

NIET ENKEL STRIJDEN, OOK WINNEN

Uiteraard een groep met vooral klimmerstypes, maar het geeft aan dat Teuns ook over een behoorlijke sprintsnelheid beschikt, die hem in staat stelt niet alleen mee te strijden, maar ook te winnen. Vele gekende voorjaarsrenners vertoefden grotendeels in de luwte in de eerste rittenkoersen en zullen er in het openingsweekend ook wel staan. Maar ze zullen met Dylan Teuns enorm veel rekening moeten houden.