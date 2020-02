Evenepoel en Pogacar gaven allebei al visitekaartje af in de Algarve: een vergelijking

Knap podium daar in de Ronde van de Algarve, met 'de kleine uit Schepdaal' mooi in het midden. Uitgerekend daar waar een jaar geleden de wereld kennismaakte met Tadej Pogacar, de generatiegenoot die Evenepoel in de toekomst vaker zal tegenkomen dan nu het geval is.

Het zijn allebei waanzinnige toptalenten van wie verwacht wordt dat ze heel wat duels gaan uitvechten in de grote ronden. Pogacar staat wat dat betreft al verder: hij haalde al eens het podium in de Vuelta, terwijl Evenepoel zijn eerste grote ronde nog moet rijden. Het is dus moeilijk om ijkpunten te vinden in de weg die ze afleggen.

Gelukkig is er de Ronde van de Algarve. Allebei hebben ze de Portugese rittenkoers al op hun palmares gezet. Pogacar in 2019, Evenepoel in 2020. Hoe hebben ze dat nu juist gedaan en wat waren de verschillen/gelijkenissen?

INDRUKWEKKEND EINDSCHOT

In beide edities lag de aankomst van de tweede etappe boven op de Alto de Foia en was daar een slag te slaan voor het klassement. Dat deden ze beiden op gelijkaardige wijze. Hoewel het op het einde een secondenspel was, pakten de twee youngsters uit met een indrukwekkend eindschot.

Tadej Pogacar bleef zo Wout Poels, Enric Mas en Sam Oomen voor. Te duchten klimmers, maar na hen was de tegenstand minder. Evenepoel moest opboksen tegen een breder deelnemersveld met Schachmann, Martin, Rui Costa, Wellens, Lopez, Nibali en Mollema.

CONSOLIDEREN OP DE MALHÃO

De Malhão is nog zo'n uitdagende klim in de Ronde van de Algarve. Verschil met 2019 is dat het dit jaar de aankomst was van rit vier, terwijl daar vorig jaar de finish lag van de slotrit. Voor beiden was het daar consolideren. Stybar won de rit verrassend in 2019. Op de beste klimmer die dag, Wout Poels, gaf Pogacar negen seconden toe. Evenepoel gaf een viertal seconden toe op ritwinnaar Lopez.

Misschien had het niet nodig geweest als Evenepoel niet enigszins ingesloten zat op de Malhão. Maar goed, al bij al zat er niet veel verschil qua manier van aanpakken op die klim. Dan is er nog de tijdrit, die dus dit jaar op de laatste dag gepland stond en dan in 2019 de derde etappe vormde. Pogacar zette met een vijfde plaats een verdienstelijke tijdrit neer.

VOORGIFT NEMEN IN TIJDRITTEN

Wel was het toptalent van UAE bijvoorbeeld trager dan Yves Lampaert. Het is duidelijk dat Evenepoel in deze discipline wel een streepje voor heeft. Met tien seconden voorsprong op de wereldkampioen leverde hij een topprestatie. In het tijdrijden ligt dan ook een kans voor Evenepoel in toekomstige duels met Pogacar om al een aardige voorgift te nemen.