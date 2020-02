Exploten van Evenepoel zorgen ook in buitenland voor bewondering: "Onweerstaanbaar" en "Gewoon 'the big thing'"

Waanzinnig veel indruk heeft Remco Evenepoel gemaakt in de Ronde van de Algarve. Een rit winnen was op zich al knap in dit sterk bezette deelnemersveld, maar dan nog eens zo vlot het klassement naar zijn hand pakken én nog eens uitpakken in de slottijdrit. Dat kan tellen.

Dat vinden ze ook over de landsgrenzen. De internationale media is eveneens vol lof over de verwezenlijkingen van Evenepoel. Het Portugese Publico kon het vanop de eerste rij volgen. "Een paar maanden geleden werd Evenepoel aangekondigd als the next big thing." Het woordje 'next' hoeft niet meer volgens Publico. "Hij is gewoon the big thing."

Niet langer wachten dus, nu al oogsten. Straf voor een 20-jarige renner. Ook La Gazzetta dello Sport zag dan ook een 'fenomenale Evenepoel'. Ook het Nederlandse AD is onder de indruk van Evenepoel. "De Belg bewees ook in de Algarve zijn klasse."

Cycling Weekly merkte op dat Evenepoel in de tijdrit de snelste ooit was op dat parcours. Ook in L'Équipe spreken ze over een 'waanzinnige slottijdrit'. "Remco Evenepoel is onweerstaanbaar", klinkt het in het Franse medium.