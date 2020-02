Laurens Sweeck had liever ploegmaat aan zege geholpen dan zelf laatste cross te winnen

Laurens Sweeck is de laatste winnaar geworden van een cross tijdens dit veldritseizoen. In Oostmalle won de Belgische kampioen de Sluitingsprijs. Mooi om zo te eindigen, maar het opzet was eigenlijk om ploegmaat Michael Vanthourenhout aan winst te helpen.

Sowieso moest Sweeck zich wel reppen om nog voorin te geraken na een gemiste start. "Ik schoot uit mijn pedaal bij de start. Ik kon me nog redelijk handhaven qua posities, maar zat helemaal ingesloten waardoor ik toch wegzakte. Het was van dan af spurten om weer naar voor te geraken", deed de winnaar zijn verhaal bij HLN. Gelukkig kon ik mijn plaatsje weer opeisen Uiteindelijk kwam het nog allemaal in orde: Sweeck kon de aansluiting maken en daarna nog als eerste over de meet komen. "Gelukkig ging het vooraan niet echt snel en kon ik mijn plaatsje weer opeisen. Ik mocht niet twijfelen en ben dan met Michael Vanthourenhout naar Toon Aerts gereden." Sweeck en Iserbyt waren de mannen in hun ploeg die het vaakst in de picture stonden, veel meer dan Michael Vanthourenhout. "Het was jammer dat ik Michael niet aan de zege heb kunnen helpen. Eigenlijk reden we met die optiek al enkele crossen rond, maar het heeft weer niet mogen zijn. We houden het in gedachte voor volgend seizoen."