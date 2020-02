Ook de wereldkampioen buigt voor Evenepoel: "Hij was gewoon de beste"

Op het WK tijdrijden zette Rohan Dennis Remco Evenepoel op meer dan een minuut. Het zal nog wel even duren vooraleer Evenepoel de kloof tussen zichzelf en de wereldkampioen kan dichten, zo dachten we. Maar in de Algarve werden de rollen al omgedraaid.

Rohan Dennis besefte dat de zege er voor hem deze keer niet in zat. "Ik had misschien een paar bochten sneller kunnen nemen, maar dan nog zou ik niet in de buurt gekomen zijn van Remco. Ik doe mijn hoed af voor hem. Hij was gewoon de sterkste", zei de Australiër aan de aanwezige media.

Tweede eindigen is zeker niet slecht

De Ineos-man geeft ook wel aan dat dit voor hem veeleer een wedstrijd in de opbouw was. "Tweede eindigen is zeker niet slecht. Ik ben blij met deze prestatie, zeker in februari. Mijn benen voelden beter naarmate de tijdrit vorderde."

Liggen de waardeverhoudingen nu al compleet anders dan in Yorkshire of staat de allerbeste Dennis straks toch nog een trapje hogere? "Ik zou kunnen beginnen gaan stressen over Evenepoel, maar dat zou niets helpen. Wanneer ik top zal zijn? In Tokio."