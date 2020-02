Ook Dylan Teuns doet mee aan nieuwe Belgische tijdrittraditie: "Superblij en een beetje verrast"

Dylan Teuns is ook tijdrijder. Zie daar de grootste ontdekking van de laatste etappe in de Ruta del Sol. Dat de vorm zeer goed was, had hij al meermaals aangetoond, maar Teuns moest het wel nog zonder overwinning stellen. Tot nu.

"Het is mijn eerste zege in een individuele tijdrit", reageert Teuns op de site van zijn ploeg Bahrein-McLaren. "Natuurlijk ben ik superblij en een beetje verrast. Met een steile klim onderweg lag het parcours mij. Zelfs in de afdaling reed ik goede trajecten." Een zoveelste bevestiging van de hoogvorm waarin Teuns verkeert. "Het is een goede week geweest. Ik was vaak dicht bij de overwinning en heb de laatste kans gegrepen. Na de Ronde van Valencia heb ik ook in de Ruta del Sol getoond dat de conditie goed is. Nu gaan we zo verder."