Patrick Lefevere laat zich uit over het coronavirus en Milaan-Sanremo: "Italianen zijn vlug in paniek"

De kans is bestaande dat de Italiaanse klassieker Milaan-Sanremo niet zal doorgaan door het coronavirus. Patrick Lefevere hoopt dat de wedstrijd toch kan doorgaan en dat de storm snel gaat liggen.

Het coronavirus is uitgebroken in het noorden van Italië en er zijn sinds enkele dagen al 6 doden gevallen. De Italianen zijn dan ook in paniek en ook sportevenementen worden afgelast. Zo was er niet veel Italiaans voetbal dit weekend en gaan er geruchten dat Milaan-Sanremo niet zal doorgaan.

Volgens Patrick Lefevere moet het zo ver niet komen. "Italianen zijn vlug in paniek. Het is niet om mee te lachen, maar ik weiger ook te panikeren. We moeten voorbereid zijn, maar ik hoop dat de storm snel gaat liggen", aldus Lefevere bij Het Laatste Nieuws.