Remco Evenepoel blijft vooruit denken: hoogtestage na Tirreno-Adriatico

Op het hoogste schavotje van het podium staan en de zoenen in ontvangst nemen, Remco Evenepoel moet het nu wel al gewoon zijn. Zeker na rittenkoersen. De Ronde van San Juan? Check. De Ronde van de Algarve? Check. Straks opnieuw prijs in de Tirreno-Adriatico?

Dat is immers de volgende wedstrijd die op het programma van Evenepoel staat. Een rittenkoers in de WorldTour, een nieuwe uitdaging dus. Al kijkt Evenepoel ook al verder dan dat. Dat is één van zijn grote pluspunten: niet te veel stilstaan bij zijn successen en steeds verder werken naar volgende wedstrijden.

EERSTE HOOFDDOELEN

Na de Tirreno-Adriatico gaat Evenepoel op hoogtestage. Dat meldt HLN. Op die stage wil hij zich dan voorbereiden op Luik-Bastenaken-Luik en de Giro, de eerste hoofddoelen van het seizoen. Het was al bekend dat hij ook de langste tijdrit in de Giro uitgebreid gaat verkennen.

Voor de openingstijdrit, waar voor Evenepoel een kans ligt om het roze te pakken, en de slottijdrit staat geen aparte verkenning op het programma. Evenepoel zal vlak voor die doorgaan natuurlijk wel eens over het parcours rijden.