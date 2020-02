Winnaar Tour Down Under is aan een sterk seizoen bezig: "Ik kijk uit naar Parijs-Nice"

Richie Porte is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De renner van Trek-Segafredo won de Tour Down Under en voorbije week werd hij derde in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Binnen enkele weken start Parijs-Nice en daar kijkt de klimmer naar uit.

Richie Porte is 35 jaar oud, maar na een wisselvallig seizoen vorig jaar is hij nu wel uitstekend begonnen. Hij won de Tour Down Under en hij werd derde in het algemeen klassement van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

In een interview bij CyclingNews geeft Richie Porte meer uitleg over de Tour des Alpes-Maritimes et du Var en over de komende weken. "Ik ben blij dat ik op het podium ben kunnen eindigen achter Bardet en Quintana. Ons doel was om hier een ritzege en het podium te halen en het is gelukt. Nu kijk ik uit naar Parijs-Nice", aldus Richie Porte.