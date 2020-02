Gilbert verklaart mindere vorm in de Ronde van de Algarve en komt met update over Vlaams openingsweekend

Philippe Gilbert heeft er een matige Ronde van de Algarve opzitten. De veteraan van Lotto-Soudal was namelijk ziek.

Gilbert kon amper training in de week voor aanvang van de Portugese rittenkoers. “Ik had last van een bacterieel virus”, vertelde hij aan Belga. “Ik had hoge koorts en kreeg antibiotica. Daardoor zal het nog wel even duren voor ik de topvorm te pakken heb.”

“De eerste dagen voelde ik mij vreselijk in Portugal, maar vanaf vrijdag ging het beter. Dat is een positief signaal. De Omloop komt er snel aan, maar dat hoeft geen drama te zijn. Ik zal wel aan de start verschijnen, maar verwacht er niet al te veel van. De Omloop is sowieso geen groot doel dit jaar.”

Maandag vertelde ook ploegmaat Tim Wellens al dat hij wat ziek was (lees HIER).