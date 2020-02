Tim Wellens kent tegenslag in aanloop naar de Omloop

Tim Wellens toonde in de Ronde van de Algarve dat hij nu al over goede benen beschikt. Hij werd er vijfde op 1'17 van eindwinnaar Remco Evenepoel.

Toch is niet alles peis en vree bij de renner van Lotto-Soudal. Hij vertelde namelijk aan Sporza dat hij wat ziek is.

“Ik heb vrijdagnacht slecht geslapen en sindsdien heb ik last van slijmen. Ik vecht om niet ziek te worden aangezien er een belangrijke periode er aankomt. Ik zal me de komende dagen goed moeten verzorgen.”

"De Omloop is de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen. Ik ben wat later begonnen aan mijn wielerjaar, aangezien ik wil pieken naar de klassiekers. Het doel is om dan resultaten te boeken.”