Laurens De Vreese kende al heel wat pech: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Laurens De Vreese heeft dit seizoen al heel wat pech gehad. De Renner had er een goede winter opzitten, maar hij kwam zwaar ten val in de Tour Down Under, waardoor zijn voorbereiding voor het voorjaar in het gedrang kwam.

De laatste weken gaat het beter met De Vreese, maar hij heeft heel wat pijn gehad. "Ik ben al 10 jaar prof, maar zo'n zware blessure had ik nog nooit meegemaakt. Ik probeerde op de rollen mijn conditie in orde te houden, maar de pijn was ondraagljk", aldus De Vreese bij Sporza.

Toch zal de Belgische renner normaal van de partij zijn in de Omloop en in Kuurne. "Ik wil het voorjaar niet missen. Ik ben de wegkapitein en het geeft mij voldoening. De ploeg heeft laten weten dat ze mij er graag bij hebben in het openingsweekend. In de andere klassiekers zal ik werken voor Loetsenko. Hij is er niet bij in de Omloop en in Kuurne, maar hij is enorm sterk en ik geloof in hem."