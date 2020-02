Mathieu van der Poel staat aan de start van de Omloop: "Ik wil meedoen voor de overwinning"

Mathieu van der Poel reed een vrij anonieme Ronde van de Algarve, maar hij wil er zaterdag wel staan in de Omloop. De Nederlander zou graag meedoen voor de overwinning.

Van der Poel vertelde het in een interview met Belga. "De Ronde van de Algarve was een goede voorbereiding. Ik had het nodig voor de komende wedstrijden. Deze week ga ik het rustig houden en zaterdag wil ik meedoen voor de overwinning in de Omloop."

De Nederlander legt uit dat hij tevreden was over zijn Ronde van de Algarve. "Op de slotklim van de "queen stage" kon ik een tijd goed mee met de groep der favorieten. Ik was zeker niet teleurgesteld want er stonden enkel sterke klimmers in de top 10. Ik ben nog iets te zwaar voor zo'n klim."