Niet iedereen tevreden over nieuwe affiche E3 BinckBank Classic: "Het is ongepast"

De E3 BinckBank Classic heeft dit jaar opnieuw een zeer opvallende affiche gekozen. Ze hebben namelijk enkele ex-winnaars in de kledij van een personage van FC De kampioenen gezet.

Zo zien we Johan Museeuw als Marc Vertonghen, Patrick Lefevere als Balthazar Boma, Peter Van Petegem als Dimitri Detremmerie, Freddy Maertens als Oscar Crucke, Eddy Planckaert als Xavier Waterslaeghers en Greg Van Avermaet als Carmen Waterslaeghers. De laatstgenoemde is misschien wel het meest geslaagd.

Elk jaar kennen de affiches wel tegenstanders en dit jaar is het niet anders. Zo is de VRT niet tevreden over deze affiche. "Het is ongepast, want de opnames van de reeks liggen stil door de gezondheid van Johnny ­Voners. Ze hebben het ook gemaakt zonder dat we ervan wisten en zoiets mag niet", aldus woordvoerder Hans Van Goethem bij Het Laatste Nieuws.