Opvallend: geen tijdritten in de Dauphiné dit jaar

De specialisten in het tijdrijden moeten dit jaar niet afzakken naar de Dauphiné. Er zijn namelijk geen tijdritkilometers in de Franse rittenwedstrijd. Wel zijn er heel wat bergen voor de klimmers.

Slecht nieuws voor Wout van Aert, want de Belgische renner zal dit jaar geen tijdrit kunnen winnen in de Dauphiné zoals vorig jaar. Er staan namelijk geen tijdritten op het programma. Uitstekend nieuws dus voor klimmers zoals Romain Bardet die normaal wat tijd verliezen door deze discipline.

De echte klimmers zullen tevreden zijn, want er zijn heel wat klimkilometers in de Dauphiné. Zo rijden ze in de vijfde etappe bijvoorbeeld naar de Col de Porte. Vorig jaar ging de eindzege naar Jakob Fuglsang.