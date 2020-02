Trek-Segafredo heeft selectie bekendgemaakt voor Omloop: er zijn twee Belgen bij

Trek-Segafredo heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Omloop. Er zijn twee Belgen bij, want Jasper Stuyven en Edward Theuns zullen aan de start staan. Ook wereldkampioen Pedersen is er bij.

Jasper Stuyven kende vorig seizoen een moeilijk voorjaar door een val in de Ronde van de Algarve. Ook dit seizoen is hij daar gevallen, maar deze keer viel de schade mee. Stuyven is er dan ook bij in de Omloop en hij lijkt als kopman te starten.

Met Edward Theuns en wereldkampioen Mads Pedersen krijgt Stuyven twee sterke knechten mee naar de klassieker. Ook Koen de Kort, Alex Kirsch, Emils Liepins en Ryan Mullen zijn van de partij. Trek-Segafredo is uitstekend aan het seizoen begonnen en ze hopen het in de klassiekers verder te kunnen zetten.