Zware slotklim in UAE Tour op het programma

De renners in de UAE Tour beginnen vandaag aan de derde etappe. De rit is 184 kilometer lang en ze rijden richting Jebel Hafeet. Daar staat een eerste grote afspraak voor de klimmers op het programma in deze rittenwedstrijd.

In het begin is het vlak voor de renners, maar op het krijgen einde ze dus een zware slotklim. Jebel Hafeet is een klim van 10 kilometer lang aan een stijgingspercentage van 6,6 procent. De renners die mee willen doen voor de eindoverwinning kunnen zich vandaag dus beter laten zien.