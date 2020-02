Aanvalslustige Stuyven heeft oog voor collectief: "Overtuigd dat we ploeg zijn die zich naast grote blokken kan zetten"

De trofee voor winst in de Omloop Het Nieuwsblad gaat mee naar huis met Jasper Stuyven. Na zijn matig voorjaar in 2019 is hier zijn antwoord. Een beloning voor het lef dat Stuyven nog meer aan de dag wil leggen en ook Trek-Segafredo komt er goed uit.

De zege in de Omloop kwam niet zomaar uit de lucht vallen. "Ik heb er wel echt in geloofd", onderstreept Stuyven. "Ik weet wel hoe mijn voorbereiding is geweest. Het is dan ook mooi dat het in de eerste openingsklassieker effectief lukt."

Het staat in schril contrast met een jaar geleden. Wat was toen het grootste probleem? "Ik heb een zware valpartij gehad, heb te veel gewicht verloren, ben dan ziek geworden en ik denk dat daar een beetje de paniek is uit voortgekomen. Ik denk dat er nu een betere combinatie is van de fysieke en mentale paraatheid."

GELOOF IN DE PLOEG

De focus voorafgaand aan de Omloop lag eigenlijk niet op individueel succes, wel op collectieve sterkte. "Ik heb gezegd dat de ambitie was om met de ploeg te laten zien dat vorig jaar een ongelukje was. Dat was het belangrijkste en dan is het des te mooier dat ik het kan afmaken. We geloven allemaal in mekaar en gunnen het elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat we een ploeg zijn die zich naast de grote blokken kan zetten."

Deze triomf kadert ook in een aanpassing van de koerswijze. "Durven verliezen, van ver durven te gaan. Ik denk dat ik als laatste aansluit. In het verleden had ik misschien niet meer aangesloten omdat ik dacht dat het nog te ver was. Ik ga nu niet zeggen dat ik al topfavoriet ben voor andere koersen. Ik ben heel tevreden dat ik deze zege al op zak heb."

NIET LATEN VANGEN

Op een geven moment daalde de voorsprong van de kopgroep wel enigszins. "Als Mike Teunissen en Frederik Frison niet meer mochten meedraaien, had ik wat schrik dat het in het honderd ging lopen. Yves Lampaert en ik waren nadien wat gefrustreerd over Kragh Andersen, omdat we niet echt wisten of hij wel kapot zat. Hij zei van wel, maar ik wou me niet laten vangen." Dat gebeurde dan ook niet.