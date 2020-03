Belangrijke afspraak voor De Gendt: "Besef dat ik na Evenepoel, Van Aert en Campenaerts op nummer vier sta"

Bij Lotto Soudal opteren ze ervoor om wél Parijs-Nice te rijden. Dat is dan ook één van de koersen waar Thomas De Gendt keer op keer sterk voor de dag komt. Heel wat bergtruien verzamelde hij reeds. Drie keer nam hij die al mee naar huis. Maar ook de tijdrit is dit jaar belangrijk.

Eerst hét gespreksonderwerp van het moment: het coronavirus. "Ik zie weinig verschil met een gewone griepepidemie. Corona is toch lang niet zo dodelijk als SARS en MERS? Draag ini deze omstandgheden vooral goed zorg voor oudere en zieke mensen. Maar laat ons ons ding doen. Als wij ziek worden, maken we antistoffen aan en genezen we snel. Ik vind het een paniekerig gedoe", zegt De Gendt in HLN.

Hij vindt dat er meer van gemaakt wordt dan dat het is. "De voorbije dagen volgde ik op stage in Calpe de situatie via verschillende nieuws-apps op de voet. 'Corona komt nu heel dichtbij' Het was alsof we er met z'n allen naar uitkijken. 'Twintig gevalen nu al, we horen erbij.' Beetje serieus blijven, hé zeg."

AUTOMATISCH IN POLEPOSITION

Wel Parijs-Nice dus voor hem. Hoe komt het dat hij het daar zo vaak zo goed doet, zeker in het bergklassement? "Aansluitend op mijn intensieve trainingsmaand februari ligt die combinatie Parijs-Nice/Ronde van Catalonië mij heel goed. Die bolletjestrui hangt rechtstreeks samen met mijn aanvalslust en drang naar ritzeges. Terloops graai ik bergpunten mee en dat brengt me automatisch in poleposition."4

Volgens De Gendt moet hij zich daar niet elke dag voor inspannen. "Eigenlijk moet ik daar maar vier dagen mijn best voor doen. Want in de zware slotrit ben ik er na twee hellingen graag helemaal klaar mee." Toch is het dit jaar vooral uitkijken naar wat hij kan in de tijdrit, wil hij een selectie voor de Spelen afdwingen.

BELGISCHE TIJDRITHIËRARCHIE

Al blijft de Gendt wel realistisch. "Ik ben zelden top in mijn eerste tijdrit van het seizoen. Ik wil graag naar Tokio, maar besef ook wel dat ik in de Belgische tijdrithiërarchie na Evenepoel, Van Aert en Campenaerts hooguit op nummer vier sta. Misschien heb ik in de combi wegrit/tijdrit een streepje voor op Victor, maar mijn selectiekansen liggen zeker niet hoger."