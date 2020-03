Ook dat nog? "Afgelasting Giro zou voor complexe situatie zorgen in Italië"

Door het coronavirus zijn de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo al uitgesteld alias afgelast. Komt door het virus ook de Ronde van Italië in gevaar?

Koersdirecteur Mauro Vegni reageerde tegenover Sporza. “Door de huidige situatie in Italië was het onmogelijk om de Italiaanse voorjaarskoersen te laten doorgaan. We zijn nu aan het kijken of we de uitgestelde koersen kunnen verplaatsen naar een andere datum.”

“Aan de Giro wil ik nog niet denken. Die rittenkoers afgelasten zou voor een complexe situatie zorgen, niet enkel voor het wielrennen en de sport, maar voor het hele land."

De Giro begint in principe op 9 mei.