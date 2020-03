Fabio Jakobsen duidelijk de sterkste in de GP Monseré

Fabio Jakobsen heeft de GP Monseré op zijn naam geschreven. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step was de sterkste in een massaspurt. Dupont werd tweede en De Decker derde.

Het was snel duidelijk dat de GP Monseré ging uitdraaien op een massaspurt. In de laatste kilometers namen de mannen van Deceuninck-Quick Step het heft in handen en ze gaven de koppositie niet meer uit handen.

Jakobsen kreeg een perfect treintje voor hem en hij had het maar af te maken. Dupont zat in het wiel van de Nederlander, maar hij geraakte er niet meer uit. De Decker, een ploegmaat van Dupont bij Circus-Wanty Gobert, staat mee op het podium.