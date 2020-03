Maximilian Schachmann zeer blij met zijn overwinning: "Ik dacht niet dat ik nog zou winnen"

Maximilian Schachmann was vandaag de sterkste in Parijs-Nice. De Duitser haalde het in de spurt na een waaierrit. Tiesj Benoot werd tweede en Dylan Teuns moest tevreden zijn met de derde plaats.

Normaal ging Schachmann niet deelnemen aan Parijs-Nice. "Ik was aangeduid om de Tirreno-Adriatico te rijden, maar door het coronavirus heb ik mijn kalender nog aangepast en daarom ben ik hier. Ik ben blij dat ik mijn eerste zware wedstrijd van het seizoen kan winnen", aldus de Duitser in Het Nieuwsblad. Toch dacht Schachmann niet dat hij het nog ging halen vandaag. "Op het einde koos ik de verkeerde kant van de rotonde. Peter Sagan en Felix Grosschartner brachten mij gelukkig terug naar voor. Ik had pijn, maar ik kon het toch nog afwerken. Het is ongelooflijk."