Parijs-Nice komt met boel maatregelen om renners te beschermen: quarantaine sowieso onmogelijk

Parijs-Nice gaat vandaag dan toch van start, in tegenstelling tot verschillende Italiaanse koersen dit weekend. Enkele ploegen zegden ook wel af voor de Franse rittenkoers uit vrees voor onvoldoende maatregelen. Al blijken er toch wel een aantal genomen te zijn.

De nadruk zal volop op de koers komen te liggen en niet zozeer op alles wat daarrond hangt. Geen podiummeisjes tijdens de podiumceremonie. De media kan geen face-to-face-interviews afnemen, ook de persconferentie met de ritwinnaar gaat niet door. Er zal ook afstand gehouden worden tussen renners en publiek.

Daarnaast voorziet de organisatie een extra ambulance voor wanneer er iemand ziek zou worden. Als het coronavirus bij iemand uit de koers zou vastgesteld worden, moet die persoon per direct terug naar zijn land van herkomst. In quarantaine gaan in het hotel is niet toegestaan door de Franse wet.

TWEE PLOEGEN PER HOTEL

Bij de inschrijving zal een commissaris het wedstrijdblad tekenen in naam van een renner. De ASO en de UCI hebben ook beslist om twee niet meer dan dezelfde ploegen te laten verblijven in hetzelfde ploegen. Per twee ploegen worden er ook echt koppeltjes gemaakt: die teams moeten dus ook heel de koers samen op hotel blijven, zodat er geen andere ploeg in de mix wordt betrokken.