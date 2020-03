Vanhoucke na incident met agressieve bestuurder: "Gelukkig zonder blessures weggekomen"

Harm Vanhoucke beleefde zaterdag een heel vervelend incident op training. De jonge Belg werd van zijn fiets gereden en kreeg enkele klappen van de bestuurder.

“Ik heb op zondag samen met ploegmaat Gerben Thijssen een trainingstocht van tweehonderd kilometer afgewerkt. Om de zinnen te verzetten, omdat het weer nog goed is en omdat het nog mag”, reageerde de renner van Lotto-Soudal tegenover Het Nieuwsblad.

“Wie de weg tussen Rollegem en Aalbeke kent, weet dat je op het einde het fietspad, dat links ligt, moet verlaten om over te steken naar de andere kant. Aangezien er op het einde van het fietspad een vrouw met haar hondje aan het wandelen was, besloot ik nietsvermoedend iets vroeger over te steken.”

“Ik had niet gezien dat er een bestelwagen kwam aangereden. Het was zeker mijn bedoeling niet om iemand te hinderen maar de bestuurder zag dat toch anders. Hij begon mij de pas af te snijden, ging plots op zijn remmen staan met de bedoeling mij klem te reden.”

“Ik wilde weten of hij zo’n gedrag normaal vond. De man stapte uit. Ik vroeg hem meteen -de coronacrisis indachtig- om afstand te houden. Je weet nooit of iemand besmet is. Maar daar wilde hij niet van weten: hij begon me te duwen en heeft me enkele klappen gegeven. Gelukkig kwam er nog een auto aangereden die op zijn beurt de man klem zette. Ook een lokale bewoner begon te roepen dat de man moest stoppen. Uiteindelijk is hij vertrokken.”

“Ik ben serieus geschrokken, Maar gelukkig ben ik er ook zonder blessures vanaf gekomen. Tegelijk was iemand zo alert om de nummerplaat te noteren waarna ik contact heb gezocht met de politie. Zij zijn er nu mee bezig. Ik ga er vanuit dat ze de man in kwestie ook effectief zullen vinden.”