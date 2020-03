🎥 Tom Devriendt en Nederlandse ploegmaat beschrijven hun liefde voor Vlaanderens Mooiste en Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem is dus niet kunnen doorgaan op de geplande datum. Zeker wel jammer voor Circus-Wanty Gobert, dat anders Danny van Poppel had kunnen uitspelen. De Nederlander is wel tuk op een goede uitslag in deze koers. Tom Devriendt ligt dan weer vooral wakker van de grootste Vlaamse klassieker.

Allebei vertellen ze in een filmpje van de ploeg over hun liefde voor deze wedstrijden. Bij Van Poppel gaat het dus over Gent-Wevelgem. "Voor mij persoonlijk is het wel een hele mooie klassieker, omdat ik daar wel kansen heb. Het ligt er wel aan hoe het weer is. Twee jaar geleden zat ik in de finale, maar werd ik er heel stom afgereden."

Nadien heeft hij wel nog een keer bewezen dat er in Gent-Wevelgem wel wat voor hem te rapen valt. "Vorig jaar werd ik vijfde", weet Van Poppel nog. "Ik had op meer gehoopt, maar toen dacht ik wel: dit is een wedstrijd voor de toekomst."

Ook de Ronde van Vlaanderen werd inmiddels uitgesteld en dat is dan weer voor Tom Devriendt de koers van zijn dromen. "Als Vlaming is dat de mooiste klassieker. De atmosfeer, alles errond... Het is niet zomaar een koers. Je wordt echt meegezogen in iets speciaal die dag. Ik denk dat dat voor iedere Vlaming de mooiste belevenis is om mee te maken in het voorjaar."