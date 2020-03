Equal Pay Day: vrouwensport hangt nog steeds enorm achterop, Rudy De Bie zoekt oplossingen

Het was deze week 'Equal Pay Day', omdat vrouwen nog steeds 24% minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Het is in de sportwereld niet anders.

Ook in het wielrennen en in het veldrijden zijn de premies nog niet op alle vlak gelijkgeschakeld en ook qua startgelden gaapt soms nog een wezenlijk gat.

Het maakt het er voor de vrouwen - zeker in België - niet makkelijker op om hun sport naar beste vermogens te gaan doen.

Project

"We zijn nu volop bezig met een project op te zetten om het vrouwenwielrennen te ondersteunen in samenwerking met Cycling Vlaanderen om met zo min mogelijk instapkosten aan wielrennen te kunnen doen. Het is absoluut nodig, het is vijf na twaalf", gaf Rudy De Bie al eens aan.

De kloof met Nederland is de laatste jaren - tot spijt ook van de Belgische toppers - steeds groter geworden. Daardoor is het nu eens te meer alle hens aan dek. Voor de vrouwensport, en dan al helemaal in België.