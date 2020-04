🎥 Campenaerts heeft al alternatief voor wielercarrière: binnenkort kookprogramma's met werelduurrecordhouder?

Dat doet een wielrenner met de extra tijd die hij in eigen huis kan spenderen? In het geval van Victor Campenaerts: koken. De werelduurrecordhouder is ook zo vriendelijk om zijn kookkunsten niet enkel voor zich te houden.

De hele wereld mag meegenieten. Daarom heeft Campenaerts twee filmpjes op zijn YouTube-kanaal geplaatst die laten zien hoe hij een gerecht bereidt. 'Koken met Victor', heet het. In het eerste filmpje maakt hij Baba Ganoush klaar, in het tweede filmpje aardappelsoep. De kookkunsten van Campenaerts zijn nu wel geen verborgen talenten meer. De NTT-renner legt het bovendien allemaal nog eens vlekkeloos uit in het Engels. Hij heeft dus alvast een internationaal karakter als hij het ooit tot tv-kok wil schoppen.