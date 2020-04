Ronde van Zwift in plaats van Ronde van Vlaanderen voor Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats

Mathieu van der Poel was zeker één van de grote namen geweest om in het oog te houden tijdens de Ronde van Vlaanderen. Nu die niet doorgaat, is het zoeken naar een andere uitdaging. Die vinden Mathieu en zijn ploegmaats in 'De Ronde van Zwift'.

Dat is een virtuele rit via Zwift met een competitief kantje. Alpecin-Fenix wordt uitgedaagd door gespecialiseerde E-racing teams. Afwachten of Van der Poel & co hun mannetje kunnen staan. In totaal doen achttien renners van de ploeg hieraan mee. ACHT BELGEN Er komen ook acht Belgen aan de start bij Alpecin-Fenix: Dries De Bondt, Floris De Tier, Roy Jans, Senne Leysen, Tim Merlier, Jonas Rickaert, Gianni Vermeersch en Louis Vervaeke. Zij gaan er samen met Mathieu van der Poel het beste van maken. De renners gaan 27 hellingen afwerken en krijgen het parcours van het WK van 2015 van Richmond voor de virtuele wielen. Alles is te volgen vanaf 11u op de sociale media van Zwift en Alpecin-Fenix.