Ook vooraanstaand agentschap erkent dat strijd tegen doping momenteel moeilijke zaak is

Meer en meer is duidelijk geworden dat de coronacrisis ook nefast kan zijn voor de strijd tegen doping en het uitvoeren van controles. Zo is er tijdens deze maanden enige speelruimte voor valsspelers. Ook het ITA, het International Testing Agency, geeft het ruiterlijk toe.

Het ITA is het wereldwijde controleagentschap in de strijd tegen doping. Eén van zijn woordvoerders sprak met het Franse persagentschap AFP en gaf aan dat het opspeuren van dopingzondaars er niet simpeler op geworden is. "Het is natuurlijk moeilijker te controleren", klinkt het.

Toen het coronavirus eerst begon uit te breken, beweerden specialisten al dat de mazen van het net iets groter werden, maar dat het met een aangepaste aanpak nog relatief kon meevallen. Inmiddels voert Rusada tijdelijk geen controles meer uit en ook het AIU verkondigde dat zijn antidopingprogramma verstoord is.

LOGISTIEKE PROBLEMEN

Voor het ITA is het eveneens een lastige zaak. "Nagenoeg alle competities liggen stil en door het verbod op essentiële verplaatsingen in de meeste landen is het logistiek ook zeer moeilijk om controles buiten competitie af te nemen."