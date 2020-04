De Cauwer verwacht zich niet aan een Tour: "ASO en Prudhomme proberen zich boven alles en iedereen te zetten"

Een nieuwe studie toont aan dat er werk gemaakt wordt van een Tour die zou kunnen beginnen eind juli. Voormalig ploegleider José De Cauwer denkt echter dat een Ronde van Frankrijk tijdens de komende zomermaanden weinig realistisch is en tikt Tour-baas Prudhomme op de vingers.

"Het is onrealistisch dat de Tour zal doorgaan deze zomer", stelt De Cauwer in De Afspraak. "Christian Prudhomme moet zich gewoon houden aan wat president Macron en diens intelligente omgeving zeggen. Toen ik terugkwam van Parjis-Nice hoorden we Macron op de radio zeggen: "Nous sommes en guerre." Dat was vrij indrukwekkend."

MET/ZONDER PUBLIEK

Bovendien moeten de autoriteiten eerst weer evenementen met toeschouwers toestaan. "Prudhomme wil enkel een Tour met publiek. Maar een Tour zonder publiek wordt al heel moeilijk. Tour-organisator ASO en Prudhomme proberen zich boven alles en iedereen te zetten."

Ze willen er natuurlijk alles aan doen om op zijn minst het grootste wielerevent van het jaar nog te redden. "Ze denken dat de Tour nog kan doorgaan. Maar dat was met de Olympische Spelen tot voor kort ook zo", besluit De Cauwer.