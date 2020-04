Ook vrouwenkoers doorheen België en Nederland geveld door corona

Zeker tot juni zal er op Belgische bodem geen wielerwedstrijd plaatsvinden. Het is de vraag of het nadien ook nog lange tijd zou duren. In juli zou normaal de BeNe Ladies Tour doorgaan. Zou, want in de huidige omstandigheden kan dat niet langer.

De BeNe Ladies Tour vond in 2019 voor de zevende keer plaats. Het is een rittenkoers voor dames door België en Nederland, zoals de naam van de wedstrijd ook al wel onthult. Vorig jaar bestond de wedstrijd uit een proloog, twee volwaardige ritten in lijn, een korte etappe en een tijdrit. Na vier dagen was de Duitse Lisa Klein de sterkste. TE VEEL ONZEKERHEDEN Editie nummer acht laat voorlopig nog op zich wachten. De organisatie laat weten met te veel onzekerheden te moeten rekening houden. Daardoor is een goede voorbereiding van de wedstrijd een moeilijke zaak. Daarnaast is er nog de aparte regelgeving van de twee landen en het feit dat tientallen verschillende nationaliteiten aan de start moeten komen. Om aan alle voorwaarden te voldoen zou wellicht een te ingewikkelde puzzel worden. Daarom is besloten dat de wedstrijd die van 9 tot 12 juli zou plaatsvinden af te gelasten in 2020.